Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türk yüksek sanatının ustalarıyla sanatseverleri bir araya getirecek konser, 17 Ekim Cuma saat 20.00'de Güzelyurt - Kalkanlı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu'nda, 18 Ekim Cumartesi saat 20.00'de ise Lefkoşa - Bedesten Sergi ve Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek konserde, besteci Turgay Erdener söyleşi konuğu olurken, Ankara Devlet Opera ve Balesi solistlerinden Selva Erdener, KKTCDOB kurucularından soprano Sermin Dikmen Töre ve KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni bariton Tuğrul Enver Töre solist olarak sahnede olacak. Ayrıca, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan'ın solistlere eşlik edeceği söyleşili konserin moderatörlüğünü ise orkestra şefi Murat Menket üstlenecek.

İzleyiciler, usta bir bestecinin eserlerini besteleme süreci ve Türk eserleri üzerine bir söyleşiyi dinlemenin yanı sıra, tanıdık ezgiler eşliğinde çoksesli müziğin evrenselliğinde eşsiz bir sanat yolculuğuna çıkacak.

KKTCDOB ve Lefkoşa YEE iş birliğinde, gerçekleştirilecek olan konser tüm izleyicilere ücretsiz olarak sunulacak. Tüm sanatseverler bu özel etkinliğe davet edildi.