Eylem yaptığı yazılı açıklamada, seçime etki için seferber olunduğunu savunan, son hamlenin ise Meclis’e iki devletli çözüm önerisini getirtmek olduğunu öne sürdü. Komiteden geçirilen tasarının ilerleyen günlerde Meclise sunulup, kabul edileceğini kaydeden Eylem, bu hamlenin, Türkiye’nin de altında imzası bulunan Cenevre Anlaşması, Garantörlük anlaşması gibi anlaşmaların ve BM kararlarının yok sayılması anlamına geldiğini savundu.

Hükümet yetkililerine, ülkedeki casino, otel, üniversite, havaalanı ve diğerlerinin sahibi ve ortaklarının kimler olduğunu sorusunu yönelten Eylem, “Müdahaleler statükonun devamı içindir” dedi.