Kıbrıs Otizm Derneği, “Bir Otizm Yolculuğu” başlıklı online seminer 9 Nisan tarihinde saat 20.30’da Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz webinar serisine avukat ve aktivist Sedef Erken’in katılımıyla devam ediyor.

Webinarda, Sedef Erken’in oğlunun anaokuluna kabul edilmemesiyle başlayan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne uzanan hak arayışı süreci ele alınacak.

Bir anne, hukukçu ve aktivist kimliğiyle deneyimlerini paylaşacak olan Erken, otizm yolculuğunda karşılaştığı zorlukları ve elde edilen kazanımları katılımcılarla aktaracak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek webinara katılmak isteyenlerin, kayıt için 0533 888 87 74 numaralı telefondan Kıbrıs Otizm Derneği ile iletişime geçebileceği veya derneğin sosyal medya hesapları üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

Webinarın, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı süreçlere dikkat çekmek, toplumsal farkındalık oluşturmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği ifade edildi.