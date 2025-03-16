İskele bölgesi köylerinden Kilitkaya köy yolunda aracın kontrolden çıkarak zeytin ağacına çarpması sonucu araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polis Kilitkaya’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin Mehmet Luman (E-64), yaralananın da Gülten Luman (K-64) olduğunu açıkladı.
Polis açıklamasına göre saat 16.00 sıralarında, Kilitkaya Kırmızı Kaya Mevkiinde Mehmet Luman, yönetimindeki MR 244 plakalı pick-up araç seyrederken sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı, tarlada bulunan zeytin ağacına çarpıp durdu.
Mehmet Luman olay yerinde hayatını yitirirken Gülten Luman’ın Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.