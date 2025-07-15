Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, ESPAD 2024 araştırma sonuçlarına dikkat çekerek, KKTC’nin koruyucu çalışmalarının somut şekilde karşılık bulduğunu kaydetti.

Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Avrupa ülkeleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile eş zamanlı olarak ülkede yürütülen araştırmada, KKTC’li gençlerin madde, alkol, kumar ve dijital bağımlılıkla ilişkili davranışlar açısından daha düşük risk taşıdığının ortaya konulduğunu belirtti.

“ALKOL KULLANIMI AVRUPA VE GKRY’YE KIYASLA BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞÜK”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonundan yapılan açıklamada, Avrupa metodolojisine tam uyum içinde ülke genelinde 15-16 yaşlardaki öğrencilere yönelik yapılan çalışmada sigara, alkol, madde kullanımı ve dijital bağımlılığa ilişkin şu veriler paylaşıldı:

“KKTC’de öğrencilerin yaşam boyu sigara kullanma oranı yüzde 29,1 ile Avrupa ortalamasının (yüzde 32,2) altında; fakat GKRY’ye (yüzde 23,65) göre yüksektir. Buna karşın son 30 günde sigara kullanımında KKTC (yüzde 13,5), hem Avrupa (yüzde 18,2) hem de GKRY’ye (yüzde 15,54) kıyasla daha düşük seviyededir. E-sigara kullanımı ise yüzde 14,5 ile GKRY ve Avrupa ortalamasına göre daha fazladır.

KKTC’de son 30 günde aşırı alkol tüketimi oranı yüzde 21,5 ile Avrupa (yüzde 31,1) ve GKRY’ye (yüzde 36,8) kıyasla belirgin şekilde daha düşüktür. Hayat boyu sarhoş olma oranı da benzer şekilde KKTC’de (yüzde 24,7), Avrupa (yüzde 33,3) ve GKRY (yüzde 27,9) oranlarının altındadır.

Esrar kullanımı açısından KKTC, Avrupa ve GKRY’ye kıyasla ciddi şekilde düşük oranlara sahiptir. Örneğin, yaşam boyu esrar kullanımı KKTC’de yalnızca yüzde 2 iken, bu oran Avrupa’da yüzde 11,3, GKRY’de ise yüzde 8,2’dir. Benzer şekilde, kokain, ekstazi, inhalanlar gibi diğer maddelerin kullanım oranları da KKTC’de çok daha düşüktür.

KKTC’de öğrencilerin yüzde 71,1’i son 7 gün içerisinde dijital oyun oynadığını belirtmiştir. Parayla kumar oynama oranı ise sadece yüzde 6,5 olup, Avrupa (yüzde 22,6) ve GKRY (yüzde 26) oranlarının oldukça altındadır.”

- “GENÇLERİMİZİ KORUMAK İÇİN BU VERİLERİ UYGULAMAYA ÇEVİRMELİYİZ”

Komisyon Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, KKTC’de gençlerin madde, alkol ve kumar gibi davranışlara eğiliminin Avrupa ülkelerine kıyasla daha düşük olduğunu ancak e-sigara kullanımı ve dijital oyun alışkanlıklarının dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Hatipoğlu, “Mevcut fırsat penceresi, doğru politikalarla sürdürülebilir hale getirilebilir. ESPAD 2024 sonuçları, bu dönüşüm için güvenilir bir yol haritası sunmaktadır.” dedi. Özellikle ailelere, okullara ve yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü belirten Hatipoğlu, gençleri korumak için bu verilerin uygulamaya çevrilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun 9-11 Kasım tarihlerinde ICODAAS 2025 – Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık Araştırmaları Konferansı’nı düzenleyeceğini duyuran Hatipoğlu, ESPAD 2024 sonuçlarının burada bilimsel sunum olarak paylaşılacağını ve yayımlanacağını söyledi.

“E-SİGARA, DİJİTAL DAVRANIŞLAR VE KUMAR GİBİ YENİ NESİL RİSK ALANLARINDA HAREKETE GEÇMELİYİZ”

ESPAD KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Proje Koordinatörü Zafer Bekiroğulları ise söz konusu sonuçların KKTC’nin gençleri için önemli bir koruma alanına sahip olduğunu gösterdiğini ancak erken müdahalenin sistemli bir hale getirilmesi gerektiğini kaydetti. Bekiroğulları, “E-sigara, dijital davranışlar ve kumar gibi yeni nesil risk alanlarında harekete geçmeliyiz.” dedi.

Komisyon yetkilileri, politika yapıcılara yönelik somut önerileri ise şu şekilde paylaştı:

“E-sigara konusunda okul temelli bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı, kumar riski başlamadan önce ortaokul düzeyinden itibaren farkındalık eğitimleri verilmeli, dijital oyun süresi ve ekran bağımlılığına yönelik rehberlik çalışmaları sistematik hale getirilmeli, ESPAD verileri, KKTC gençlik politikalarıyla entegre edilmeli, ailelere yönelik bilgilendirme kampanyaları, kamu spotları ve seminer dizileri planlanmalı”