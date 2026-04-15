Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal ve Tasarrufu” suçlarından yargılanan Çağrı Bakır hakkındaki dava karara bağlandı.

Yargıç, 13 Mart 2026 tarihinde; saat 16:48 raddelerinde KKTC Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen sanığın Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde, ayakkabısının içerisinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Yargıç, sanığın soruşturmanın ardından 18 Mart tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Sanığın tasarrufunda bulunan miktarın cüzi ve en hafif tür uyuşturuculardan olduğunu belirten Yargıç, davalarını kabul edip, adaletin erken tecellisine de katkı koyduğunu ifade ederek, 1 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.