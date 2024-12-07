Başbakanlık önündeki eylemde konuşan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, “Eski köye yeni adet getirmeye başladılar” dedi. Bengihan, çalışma hayatıyla ilgili söz hakkının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nda olduğunu belirtti. Toplu İş Sözleşmelerinin, Maliye Bakanı’nın onayına gitmesi için değişiklik yapılmak istendiğini ifade eden Güven Bengihan, “Her şeyi Maliye Bakanı mı bilir?” diye sordu.

Toplu İş Sözleşmesinde yapılmak istenen değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu kaydeden Bengihan, “Anayasa’dan döneceğini bilsinler” dedi.

Kasım ayında hayat pahalılığı oranının yüzde 0.78 olarak açıklandığına değinen KTAMS Başkanı Bengihan, İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığını belirlediği sepette, 2015 yılından kalma tüketim alışkanlıkları ve bu alışkanlıkların maaşlarla ilgili oranlarının dikkate alındığını anlattı. 10 sene önce belirlenen kalıplara göre hesaplama yapıldığını ifade eden Bengihan, “Bunun doğru çıkması mümkün değil” dedi.

Sepetin yani Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) güncellenmesi için bir buçuk seneye ihtiyaç olduğunu dile getiren Bengihan, “Çünkü kaynak yok, personel yetersiz, en önemlisi hükümet niyetsiz” diye konuştu.

Dünyada sepetin her yıl değiştiğini belirten Bengihan, tüketim alışkanlıklarının dinamik olduğunu ve her yıl güncellenmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’de Kasım ayı hayat pahalılığı oranının 2.24, Güney Kıbrıs’ta 1.5 çıktığına dikkat çeken Bengihan, “Bizde 0.78” dedi.

Toplumun üretimden koparılarak, kimliksiz, kültürsüz bırakılarak, yok edilmek istendiğini ileri süren Bengihan, “golifa” gibi yurttaşlık dağıtıldığını da iddia etti. Bengihan, “Bu ülke için dirhem gaile çekmeyenler, bu ülkeye kendini ait hissetmeyenler benim kaderim için oy verecek” eleştirisinde bulundu.

Pazartesi günü de Maliye Bakanlığı’na gideceklerini açıklayan KTAMS Başkanı Bengihan, “Bir çanta patates aldık 500 lira ama hayat ucuzlamış. Herhalde unuttular koysunlar hesaplamaya sepete… O sepet değişmelidir güncelliğini yitirdi” dedi.