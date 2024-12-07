Başbakanlık önünde eylem yapan 21 sendika, hayat pahalılığı hesaplama yöntemi ve Toplu İş Sözleşmesi'nde yapılmak istenen değişikliği protesto etti.

Sendika yetkililerinin katıldığı eylemde, açıklamaların ardından Başbakanlığa patates atıldı. İstatistik Kurumu’nun hayat pahalılığını belirlediği sepetin güncelliğini yitirdiğini, değiştirilmesi gerektiğini kaydeden eylemciler, Başbakanlık kapısına “vatandaşın sepetini” de astı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş eylemde yaptığı konuşmada, “Geçim derdimiz var” diyerek, böyle devam etmesi durumunda hükümetin, yeni grev ve eylemlerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Kasım ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 0.78 olduğuna inanmadıklarını belirten Maviş, “Veriler bilimselmiş fakat marketler bize bilimsel davranmıyor nedense… 0.78 değil 2-3 katı pahalılıkla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Güneyden kuzeye olan alışveriş trendinin bu ay içerisinde kuzeyden güneye döndüğünü ifade eden Maviş, Güney Kıbrıs’a geçişte yüzde 10 oranında artış olduğunu kaydetti.

“Pahalılık bu ülkede önlenemiyor” diyen Maviş, doların bir yıllık enflasyon ilerlemesinin yüzde 20, yıllık enflasyonun ise son açıklanan rakamlara göre yüzde 56 olduğunu ifade etti.

Hükümetin, piyasayı denetleyemediğini, hayat pahalılığını önleyemediğini, alım gücünü rahatlatamadığını savunan Maviş, hayat pahalılığı yönteminin değiştirilerek, kamu emekçisi, asgari ücretli, sosyal sigorta ve kamu emeklisi ile diğer çalışanların fakirleştirilmek istendiğini savundu.

Toplu İş Sözleşmesinin de eş zamanlı ortadan kaldırılmak istendiğini kaydeden Maviş, “Bu bir manifestodur” diyerek, Başbakan’ın, yapılmak istenen değişikliklerden geri adım atması durumunda ülkede kaosun biraz önleneceğini belirtti. Maviş, “Bu memleket sahipsiz değildir” dedi.

ATAN “İNSANLARIN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYORLAR”

Başbakanlık önündeki eylemde konuşan Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, hükümetin, fakirleşme, yoksullaşma adına adımlar attığını ileri sürdü.

Hayat pahalılığı ve Toplu İş Sözleşmesiyle ilgili yapılmak istenenin bu ülkeye ihanet olduğunu savunan Atan, Kasım ayı hayat pahalılığı oranının yüzde 0.78 olarak açıklandığına işaret etti, “1 bile değil… İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar” dedi.

Hayat pahalılığının tırmandığını, her şeyin pahalı olduğunu dile getiren Atan, ülkenin bitirilmek istendiğini savundu. “Biz artık sokaklara indik, geri dönüşü de yoktur” diye konuşan Metin Atan, Başbakanın duyarlılık göstermesini temenni ederek, “Ok yaydan çıktı” dedi.