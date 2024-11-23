Aksa 1. Ligin batı bölgesi ekibi Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’de yaşanan yönetim krizi, başkan ve yönetim kurulunun istifasının ardından daha da derinleşmiş durumda. Kulübün son genel kurul toplantısında yeni bir başkan veya yönetim adayı çıkmadığı gibi, divan başkanlığı da istifa ederek süreci daha karmaşık bir hale getirdi.

Bu gelişmelerin ardından, kulübün geleceği için eski başkanların bir araya gelerek çözüm arayışına girdiği bildirildi. Yapılan görüşmelerde öne çıkan isimlerden biri, daha önce kulübe hizmet etmiş olan Örsel Neşe oldu. Neşe’nin, kulübün içinde bulunduğu bu zor süreçte liderlik için ciddi bir aday olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Kulüp üyelerinin ve taraftarların gözleri, Binatlı Spor Kulübü’nün yeniden yapılanma sürecinde atılacak adımlarda. Örsel Neşe’nin görevi kabul edip etmeyeceği veya başka bir çözüm yolunun bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor.