Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları değerlendirdi. Alınan özet kararlar şöyle;
1) Küçük Kaymaklı TSK’nın 116241 KTFF lisans numaralı futbolcusu Furkan Doğru’nın 01.11.2024 tarihinde KTFF Disiplin Kurulu Kararlarında açıklanan 7 resmi müsabakadan men cezasının, 5 resmi müsabakadan men cezası olarak düşürülmesine,
2) Çanakkale TSK’nın 101770 KTFF lisans numaralı futbolcusu Hasan Çağakan Çaka’nın 01.11.2024 tarihinde KTFF Disiplin Kurulu Kararları’nda açıklanan sürekli hak mahrumiyeti cezasının onanmasına,
3) Nurol Cons. Dörtyol SK’nın 118640 KTFF lisans numaralı futbolcusu Ahmet Öztürk’ün 08.11.2024 tarihinde KTFF Disiplin Kurulu Kararları’nda açıklanan 4 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası olarak düşürülmesine,
4) Lefke TSK’nın 115795 KTFF lisans numaralı futbolcusu Serhat Hacı Coşkun, 116589 KTFF lisans numaralı futbolcusu Ersoy Öncen ve 114279 KTFF lisans numaralı futbolcusu Altan Öksüz’ün 01.11.2024 tarihinde KTFF Disiplin Kurulu Kararları’nda açıklanan 6 resmi müsabakadan men cezalarının, 5 resmi müsabakadan men cezası olarak düşürülmesine,
5) Tremeşeli H. Dumlupınar TSK’nın 114111 KTFF lisans numaralı futbolcusu İbrahim Ebediler’in 01.11.2024 tarihinde KTFF Disiplin Kurulu Kararları’nda açıklanan 6 resmi müsabakadan men cezasının, 3 resmi müsabakadan men cezası olarak düşürülmesine,
6) Tremeşeli H. Dumlupınar TSK’nun 119222 lisans numaralı futbolcusu Samuel Kezhane’ye 01.11.2024 tarihinde KTFF Disiplin Kurulu Kararları’nda açıklanan 6 resmi müsabakadan men cezasının, 5 resmi müsabakadan men cezası olarak düşürülmesine karar verilmiştir.
***Not: Gerekçeli kararları ileri bir tarihte açıklanacaktır.