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Pterozorlar (uçan sürüngenler) hakkında şaşırtıcı keşif

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Bilim insanları, Dinozorlar Çağı'nın en dikkati çekici canlılarından pterozorların (uçan sürüngenler), melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğini saptadı. Bu durumun hayvanların eş çekme ve farklı sıcaklık koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırdığı açıklandı

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Pterozorlar (uçan sürüngenler) hakkında şaşırtıcı keşif

 

 

 115 MİLYON YAŞINDA

Science Daily'deki habere göre, Cork College Üniversitesinden Dr. Aude Cincotta ve Profesör Maria McNamara ile Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsünden Dr. Pascal Godefroit, Brezilya'da bulunan pterozor Tupandactylus Imperator’un 115 milyon yıllık baş ibiği fosilini inceledi.


 
 
Pterozorlar hakkında şaşırtıcı keşif: Renklerini değiştirerek eşlerini kendilerine çekiyorlardı - 2

İbikteki tüyleri yüksek güçlü elektron mikroskoplarıyla inceleyen araştırma ekibi, numunelerde muhafaza olmuş melanozomlar (melanin pigmenti granülleri) buldu.


Pterozorlar hakkında şaşırtıcı keşif: Renklerini değiştirerek eşlerini kendilerine çekiyorlardı - 3

Ekip ayrıca melanozomların tüy tipine bağlı olarak farklı şekillere sahip olduğunu keşfetti.


 
Pterozorlar hakkında şaşırtıcı keşif: Renklerini değiştirerek eşlerini kendilerine çekiyorlardı - 4

McNamara, bugün kuşların da tüy renginin melanozom şekliyle bağlantılı olduğunu ifade ederek "Bu pterozorun farklı tüy tiplerinde farklı melanozom şekilleri bulunduğundan, bu hayvanlarda tüylerinin renklerini kontrol etmelerini sağlayan genetik bir mekanizma mevcut olmalıydı.


Pterozorlar hakkında şaşırtıcı keşif: Renklerini değiştirerek eşlerini kendilerine çekiyorlardı - 5

Renk desenlemesi bakımından gerekli olan bu özellik, renklenmenin en eski tüylerde bile önemli bir nitelik olduğunu gösteriyor" diye konuştu.


Pterozorlar hakkında şaşırtıcı keşif: Renklerini değiştirerek eşlerini kendilerine çekiyorlardı - 6

Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğine işaret eden bilim insanları, bu canlıların, eş çekmek veya serin kalmak için renklerini kontrol edebildiğini düşündüklerini aktardı.


 
Pterozorlar hakkında şaşırtıcı keşif: Renklerini değiştirerek eşlerini kendilerine çekiyorlardı - 7

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.


Pterozorlar hakkında şaşırtıcı keşif: Renklerini değiştirerek eşlerini kendilerine çekiyorlardı - 8
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