Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşlanmanın tüm boyutları, Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Ulusal Sürdürülebilir Sağlıklı Yaşlanma IV. Sempozyumu”nda ele alındı. Akademisyenlerin bilimsel sunumlarının yanı sıra, ileri yaştaki katılımcıların paylaştığı yaşam deneyimleri ve öğütler de etkinliğe farklı bir perspektif kazandırdı. Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğinde düzenlenen ve “Yaşlılarımız Konuşuyor” temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda konuşan katılımcılar, uzun ve üretken bir yaşamın sırrının azim, çalışma, pozitif düşünce ve öğrenmeye devam etmekten geçtiğini vurguladı.

Alanında uzman akademisyenleri, sağlık profesyonellerini ve konuya ilgi duyan katılımcıları bir araya getiren sempozyum açılışında; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins birer konuşma yaptı.

Üç oturum ve bir söyleşi platformu ile tamamlanan sempozyumun ilk oturumunda; Prof. Dr. Murat Özgören, “İklim Değişiklikleri ve Yaşlı Sağlığına Etkileri” başlıklı sunumuyla çevresel değişimlerin yaşlı bireylerin sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Ardından Doç. Dr. Ezgi Bağrıaçık, “Mikrobiyota ve Sağlıklı Yaşlanma” başlıklı konuşmasında sağlıklı yaşlanma sürecinde bağırsak mikrobiyotasının rolünü ele aldı. Sempozyumun ikinci oturumunda; Prof. Dr. Mehtap Tınazlı “Yaşlanmanın Fiziksel Değişimleri” konusunu aktarırken, Yrd. Doç. Dr. Hazel Şahin Tarım “Yaşlıda Psikososyal Değişiklikler” başlıklı sunumuyla yaşlı bireylerin sosyal ve psikolojik süreçlerini değerlendirdi. Oturumun son konuşmasında ise Yrd. Doç. Dr. Gülcem Sala Razı “Yaşam Sonu Dönem” konusunu ele aldı. Programın üçüncü ve son bölümü söyleşi formatında gerçekleştirildi. “Adadaki Yaşlılarımız Konuşuyor” başlıklı söyleşide; Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nden konuşmacılar Emine Hür, Fatma Yorgancı ve Altekin Alpal, yaşam deneyimlerini ve yaşlılık dönemine dair görüşlerini katılımcılarla paylaşarak sempozyuma farklı bir perspektif kazandırdı.

Bilim ve deneyim bir arada!

Etkinlikte konuşan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Üyelerinden 87 yaşındaki Altekin Alpal, yaşamı boyunca başarının temelinde istek, motivasyon, çok çalışma ve pes etmemek olduğunu vurguladı. Hayata çörek satıcılığı yaparak başladığını anlatan Alpal, “Kolay iş yoktur. İnsan gerçekten ister ve çaba gösterirse hedeflerine ulaşır. Ben de bugünlere bu kararlılık ve emeğim sayesinde geldim” diyerek azmin ve sürekli çalışmanın önemine dikkat çekti.

KKTC’deki ilk röntgen teknisyeni olarak görev yaptığını ifade eden 86 yaşındaki Fatma Yorgancı ise uzun yıllar sağlık sektöründe hizmet verdiğini. “35 yıl çalıştım, emekli oldum ama üretmeye devam ediyorum. İnsan hiçbir zaman ‘yaşlandım’ dememeli” diyen Yorgancı; sağlıklı beslenme, pozitif düşünme, inanç ve hareketli bir yaşamın sağlıklı yaş almanın temel koşulları olduğunu ifade etti. 85 yaşındaki Emekli Hemşire Emine Hür de Viktoria Kız Lisesi’nde eğitim gördüğünü, üç bine yakın maniden oluşan bir birikime sahip olduğunu ve yakında kitabını yayımlamayı planladığını belirtti. Hür, öğrenmenin ve üretmenin yaşam boyu devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Toplumumuza yön veren büyüklerimizin sesine kulak vermek için bir araya geldik.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ konuşmasına “Bugün burada yalnızca yaşlanma olgusunu tartışmak için değil; aynı zamanda yaşam deneyimi, birikimi ve bilgeliğiyle toplumumuza yön veren büyüklerimizin sesine kulak vermek için bir araya geldik” sözleri ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, araştırma ve toplumsal faydayı birlikte ele alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, kurulduğu günden bu yana yalnızca öğrencilerin ve akademisyenlerin bulunduğu bir alan değil; toplumla iç içe yaşayan, paylaşan ve üreten bir yaşam alanı olmuştur” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda gerçekleştirilen Girne Üniversitesi ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında ileri yaş bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmasını desteklemek amacıyla “60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi” için ortak niyet beyanı imzalandığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak tüm akademik birikimimiz, altyapımız ve olanaklarımızla bu projenin arkasında olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim” dedi. Ardından Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile de kısa süre önce kapsamlı bir iş birliği protokolü imzaladıklarını da hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, gerçekleştirilen sempozyumun bu iş birliğinin önemli adımlarından biri olduğunu vurgulayarak “Bu sempozyumu’nun sağlıklı yaşlanma konusunda ortak bir farkındalık ve sorumluluk bilinci oluşturacağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz: “Yaşlı bireylerin sağlıklı, güvenli ve saygın bir yaşam sürmesi, ortak sorumluluğumuzdur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, yaşlı sağlığı ve yaşlılık döneminin çok yönlü ele alınmasının önemine dikkat çekti. Yaşlı sağlığının yalnızca hastalıkların tedavi edilmesiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşlanmayı desteklemek, kronik hastalıkları yönetmek, fonksiyonel bağımsızlığı korumak ve ruhsal ile sosyal iyilik halini sürdürmek gibi önemli boyutları da içerdiğini belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Yaşlı sağlığı konusu; hekimlerden hemşirelere, sosyal hizmet uzmanlarından psikologlara kadar birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektiren önemli bir alan haline gelmiştir” dedi. Yaşlı bireylerin sadece korunması gereken bireyler olmadığını, bilgi ve yaşam deneyimleriyle toplumun değerli rehberleri olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, “Onların sağlıklı, güvenli ve saygın bir yaşam sürmeleri, sağlık sistemlerinin ve toplumun ortak sorumluluğudur” dedi.

Sempozyumda gerçekleştirilen bilimsel paylaşımların yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, “Aynı zamanda sağlıklı yaşlanma kavramının toplumda daha fazla anlaşılmasına ve yaşlı bireylerin aktif, üretken ve saygın bir yaşam sürdürebilmelerine yönelik farkındalığın artmasına da vesile olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Hatice Jenkins: “Önemli olan sadece uzun yaşamak değil.”

Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşlanma konusunun bugün tüm dünyada olduğu gibi toplum açısından da büyük önem taşıdığını belirten Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, bu tür bilimsel etkinliklerin farkındalık oluşturma açısından değerli bir rol üstlendiğini dile getirdi. Prof. Dr. Jenkins, “Yaş almak hayatın doğal ve kaçınılmaz bir sürecidir. Ancak önemli olan sadece uzun yaşamak değil; üretken, saygın, sağlıklı ve hakları korunmuş bir yaşam sürdürebilmektir” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun başlığında yer alan “Yaşlılarımız Konuşuyor” ifadesinin önemine de değinen Prof. Dr. Jenkins, “Çoğu zaman onlar hakkında konuşuyoruz; ancak onları yeterince dinlemiyoruz. Oysa ki, onların biriktirdiği deneyimler ve toplumsal hafıza bizler için son derece kıymetlidir. Dileğim, bu sempozyumun yaşlı hakları ve sağlıklı yaş alma konusunda farkındalık yaratması ve yeni iş birliklerine vesile olmasıdır” dedi.