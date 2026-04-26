Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Mimarlık Fakültesi iş birliğinde, uluslararası Çağdaş İtalyan ve İran sanatının temsilcilerinden Bizhan Bassiri’yi konuk ediyor.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Mimarlık Fakültesi iş birliğinde düzenlenecek söyleşi, salı günü saat 19.00’da DAÜ Aktivite Merkezi’nde yer alacak.

Üniversite dışından katılımcılara da açık olan, Türkçe, İngilizce ve Farsça simultane çeviri hizmeti sunulacak söyleşinin moderatörlüğünü DAÜ Sanat Merkezi Başkanı Ümit İnatçı yapacak.

Bassiri, söyleşide sanat felsefesi ve kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, ayrıca Venedik’te Museo Correr’de açılan “Principe: Nottambulo del Pensiero Magmatico” başlıklı sergisi ile “Magmatik Düşünce” manifestosu üzerine konuşacak.

Söyleşi, Bassiri Vakfı ile DAÜ’nün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak bağlantıyla çevrim içi de izlenebilecek.