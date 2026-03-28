Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci, BRT’de yaptığı açıklamalarda sanayi sektörünün en büyük maliyet kalemlerinden birinin enerji olduğunu vurguladı. Bahçeci, geçmişte uygulanan elektrik teşvikinin günümüzde etkisini yitirdiğine dikkat çekti.

2011 yılında yaklaşık yüzde 33 seviyesinde olan teşvikin bugün neredeyse sıfır noktasına gerilediğini belirten Bahçeci, bu desteğin yeniden güncellenerek en az yüzde 30 seviyelerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

İthal ürünlerle rekabetin zorlaştığını belirten Bahçeci, bu durumun aşılması için sanayi sektörüne özel faiz destekli kredi programının hayata geçirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Ekonomik gelişmeler karşısında daha koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeci, tüm paydaşların yer alacağı bir kriz masasının oluşturulması çağrısında bulundu.