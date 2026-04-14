Oda başkanı Esat Gürhan, yazılı açıklamasında, son günlerde, basında çıkan, bazı kurumsal medya hesaplarına, bazı gazetecilerin ve siyasetçilerin kişisel sosyal medya hesaplarına yönelik organize ve koordineli siber saldırıların gerçekleştirildiğini üzülerek ve dikkatle teknik açıdan takip ettiklerini kaydetti.

“Sistematik” olarak nitelendirilen bu saldırılarda, çoklu sahte hesaplar üzerinden toplu yapılan şikayetlerle bazı sosyal medya hesaplarının kapatıldığını, bazı içeriklerin telif hakkı gerekçesiyle kaldırıldığını belirten Gürhan, şöyle devam etti:

“Bu tarz saldırılarla dijital altyapımızın kırılganlığını ve siber güvenlik politikalarımızın oluşturulma aciliyetini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Özellikle, Medya ve gazetecilere yönelik yapılan bu saldırıların platform algoritmaları kullanılarak bazı haber içeriklerinin (kamuoyunu ilgilendiren haber, yorum, kamu yararı içeren haber türleri) kaldırılması, bazı hesapların geçici süreliğine askıya alınması ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yayınların kesintiye uğraması gibi etkileri olduğu basına yansıyan bilgilere göre olup, amacın halkın sağlıklı haber akışını kesmek ve kamuoyunun anlık bilgiye erişimini sınırlamak olarak yorumlanmaktadır. Bu tarz olaylar klasik bir ‘hack’ saldırısından ziyade platform istismarına dayalı algoritmik manipülasyon ve dağıtık sosyal mühendislik temelli bir siber operasyon niteliğinde olup basın özgürlüğünü, bilgi/hizmet akışını ve Kamuoyu algısını olumsuz etkilemeyi hedef almaktadır.

Bizler, Devletimizin ve Hükümetimizin bu yaşananlarla ilgili Türkiye’den teknik destek alınmasına yönelik çalışmalar başlattığını, bahsi geçen alanda toplumun her yaş grubuna hizmet veren ve çeşitli çalışmalar yapan bir meslek örgütü olarak, herkes gibi basından öğrenmiş bulunmaktayız. Devam eden süreç içerisinde Kurumlarımızdan talep gelmesi durumunda, dijital adli analiz ve savunma stratejileri konusunda her türlü teknik desteği verebileceğimizi bir kez daha kamuoyuna belirtmek isteriz.”

Medya kuruluşlarına yönelik saldırıların büyük oranda küresel üçüncü parti sosyal medya platformları üzerinden yürütülmesinin, BTHK'nın doğrudan müdahale kapasitesini teknik ve hukuki açılardan kısıtladığına işaret eden Gürhan, şu an için resmi makamların daha çok Türkiye'den teknik destek alınması (BTK/USOM) ve platform sahipleriyle iletişime geçilmesi üzerine odaklanmış olduklarını gösterdiğini kaydetti.

Halkın süreçle ilgili gelişmeleri resmi kaynaklara itibar ederek takip etmelerinin önemine de dikkat çeken Gürhan, şöyle devam etti:

“Medyaya ve siyasetçilere yapılan bu saldırıların, sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda demokrasiye ve halkın haber alma özgürlüğüne doğrudan bir müdahale olduğunu ve bu tarz modern siber tehditlerin sadece teknik altyapıları değil, bilgi ekosistemini ve toplumsal yapıyı hedef aldığının farkında olmalıyız. Dijital Egemenliğimizin korunması ve Ulusal Siber Güvenlik kapasitemizin artırılması için ivedilikle siber güvenlik ile ilgili yasal zorunlulukların sağlanması ve yerel uzman kadrolarından oluşan, ulusal ölçekte çalışan bir siber olay müdahale yapılanmasının oluşturulması (SOME/CSIRT), siber güvenlik kapasitesinin artırılması ve sürece dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekmek isteriz. Ülkemizin acilen Ulusal Siber Güvenlik Stratejilerine ve bu süreçleri koordine edecek, siyaset üstü bir Siber Güvenlik Merkezi’ne ihtiyacı olduğunu tekrardan belirtmek isteriz.”