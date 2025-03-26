Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli takımı Estonya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Bilardo şampiyonasına katılıyor. 29 Mart / 8 Nisan 2025 tarihleri arasında Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) 6 kişilik sporcu kafilesi ile ülkemizi temsil edecek. Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda 8 top, 9 top, 10 top ve 14+1 disiplinlerinde milli sporcularımız Avrupa’nın en iyi Bilardo oyuncusu olmak için maçlar yapacak.

KAFİLEDE YER ALANLAR

Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek olan Avrupa Bilardo şampiyonasına katılacak olan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) olarak ülkemizi temsil edecek milli takım kadrosu şu isimlerden oluşuyor. Büyük Erkekler kategorisinde Hüseyin Borankan, Rüstem Aygünlü, Mücahit Çelikağ, Hasan Aligüllü, Bayanlarda Alara Ghaffari, U23 kategorisinde ve Büyükler kategorisinde ise Efe Özkutaylı kafilede yer alıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon (BFNC) Milli takımı Estonya öncesi geri sayıma başladı.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu (BFNC) deneyimli milli bilardocumuz Hüseyin Borankan, Rüstem Aygünlü, Mücahit Çelikağ, Hasan Aligüllü, yıldızı parlayan Efe Özkutaylı ile 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda kürsüye çıkan Alara Ghaffari Estonya yolculuğu öncesinde aralıksız olarak sürdürdükleri antrenmanlar tamamladı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon (BFNC) Milli takım kafilesi 27 Mart Perşembe sabahı adadan ayrılacak.