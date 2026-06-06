Büyükkonuk köyünde dün saat 11.45 sıralarında meydana gelen olayda, tarlada ekin biçen bir biçerdöverin tarla içerisindeki elektrik direğine çarpması sonucu direk devrildi.

Devrilen direkteki elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kısa sürede yayılan yangın bölgede büyük paniğe yol açtı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri ile köylüler alevlere müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmalarına İskele İtfaiye Amirliği, Orman Dairesi, Elektrik Dairesi, İskele Belediyesi ile bölge halkı su tankerleri ve traktörleriyle destek sağladı.

İlgili kurum ve kuruluşların koordineli çalışmaları neticesinde yangın büyümeden söndürüldü.