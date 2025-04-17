Lefkoşa Rum kesiminde geçen salı gece yarısından sonra meydana gelen bir olayda, bir büfenin bıçak tehdidiyle soyulduğu kaydedildi.

Alithia gazetesi Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün sabaha karşı 00,45 civarında gerçekleşen olayda kimliği belirsiz ve maskeli bir kişinin bir büfeye girerek bıçak tehdidiyle kasadan paraları alıp kaçtığını yazdı.

Olayın büfe çalışanı tarafından polise bildirildiği ve polisin araştırmasının sürdüğü ifade edildi.

-Okulda çatapat

Öte yandan gazete 13 Nisan’da sabaha karşı Larnaka’da meydana gelen bir olayda bir ortaokulun yakınındaki çöp kutularının yandığına dair bir ihbar alan Rum polisinin, olay yerine gittiğinde beş çöp kutusunun yandığını tespit ettiğini kaydetti.

Buna paralel olarak bölgedeki ilkokulun alarmının da çaldığını ve okula giden polisin bir sınıfın kapısına zarar verildiğini tespit ettiğini kaydeden gazete, bunun atılan çatapatın patlamasından kaynaklandığının görüldüğünü ve söz konusu olaylarla ilgili olarak 17 ve 18 yaşlarında iki gencin tutuklandığını belirtti.

Haberde Larnaka kaza mah