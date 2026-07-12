Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs rum Yönetimi'ne (GKRY) çağrıda bulunarak, su ve enerji kaynaklarını paylaşmaya ve iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Üstel, yazılı açıklamasında, Türkiye ile imzalanan “KKTC’ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı”na ilişkin Rum tarafının açıklamalarını değerlendirerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaladıkları mutabakat zaptının Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından “yasa dışı” olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

Mutabakat Zaptı’nın Rum tarafını rahatsız etmesinin kendileri için beklenen bir durum olduğunu belirten Üstel, “Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı ambargoları ve izolasyonları dayatan, hatta elinden gelse nefes almamızı dahi şikayet konusu haline getirecek zihniyetten de bu beklenirdi.” dedi.

- “Gelin bu imkanlardan siz de yararlanın”

Onların “yoksunuz” demesine rağmen, Kıbrıs Türkü’nün yok olmadığını ve asla yok olmayacağını söyleyen Üstel, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Rum liderliği, Kıbrıs Türkü’nün bu adadaki varlığını kabul etmek zorundadır. Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararların ve attığı imzaların da yasadışı veya geçersiz olmadığını öğrenmek zorundadırlar. Dün olduğu gibi bugün de uluslararası anlaşmalarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Ada’ya Türkiyemizden ‘Asrın Projesi’ ile gelen su bunun en somut kanıtıdır. Sırada doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projeleri vardır. Kıbrıs Rum liderliğine tavsiyemiz, adaya kazandırdığımız bu asrın projelerinden kendilerinin de yararlanmasıdır.”

- “Halkınızı gelecekte asla gerçekleşmeyecek hayallerle oyalamayın”

Başbakan Üstel, Kıbrıs Rum halkının su ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığının bir gerçek olduğunu ve halkı gelecekte asla gerçekleşmeyecek hayallerle oyalamamaları gerektiğini belirtti.

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rum tarafına su ve elektrik sağlanabileceğine, “tankerle getirilen su içmek yerine, temiz Anamur suyu içebileceklerine” ilişkin açıklamalarını da hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkının, su, elektrik ve doğal gaz ile adanın parlayan yıldızı olacağını; hiçbir inkar, tehdit ve karalama kampanyasının bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyeceğini söyleyen Üstel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“KKTC Başbakanı olarak benim de çağrım aynıdır. Bırakın gece gündüz Kıbrıs Türk halkını şikayet etmeyi. Gelin, bu insani projelerden siz de yararlanın. Halkınıza sürdürülebilir su ve enerji kaynağı sağlayın. Hem Ada’nın doğal zenginliklerini koruyun hem de çok daha çevreci bir anlayışla enerji üretimine geçin.”