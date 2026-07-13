Halkın Partisi (HP) Üyesi, Süt İmalatçıları Birliği eski Başkanı, ziraat mühendisi Mahmut Erden, Halkın Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erden, "Değerli Kamuoyu; bugünden itibaren HP den istifa ettiğimi saygıyla duyururum.

Yolsuzlukla, Rüşvetle, Rantla mücadele ederken Haksızlığa karşı da mücadele etmemiz gerektiğini düşündüğüm ancak bu konuda yalnız bırakıldığım kanaatine vardığım için yolları ayırma kararı aldım." ifadelerine yer verdi.