Ligde son 4 haftaya 8 puan önde giren sarı kırmızılılar; üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Okan Buruk'un ekibi, finalde Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine taşımayı hedefliyor.

Galatasaray, Mayıs ayına çifte kupalı şampiyonluk hedefiyle girdi. Sarı kırmızılılar, ligde bitime 4 hafta kala takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi; 4 puan daha alması halinde üst üste 3, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaşacak.

Galatasaray'ın, cumartesi günü şampiyonluk turu atma ihtimali de bulunuyor. Fenerbahçe, Cuma günü karşılaşacağı Rams Başakşehir maçından 1 puan alır; Galatasaray, Trabzon'da kazanırsa şampiyonluğu garantileyecek. Sarı lacivertlilerin, Rams Başakşehir'e yenilmesi halinde ise Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

Galatasaray, lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, 14 Mayıs'ta kupa finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un öğrencileri, finalin oynanacağı Gaziantep'ten kupayla dönmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda ciddi bir ekonomik gelir elde edecek. Sarı kırmızılılar, doğrudan gireceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedelini kasasına koyacak. Galatasaray, 5 yıldızlı ürün satışından da büyük bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Zira Sarı kırmızılılar, formasına 5'inci yıldızı eklemeye hak kazanan ilk kulüp olacak. Şampiyonlukla birlikte sponsor ve reklam gelirlerinin de artması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bu sezon 80 milyon avro olan sponsorluk gelirlerini gelecek sezon daha da artırmaya çalışacak.