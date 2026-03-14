Aksa futbol liglerinde 22. Hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Bugün Süper Lig’de 2, 1. Lig’de 6 maç, yarın ise Süper Lig’de 6, 1. Lig’de ise 2 maç oynanarak hafta tamamlanmış olacak.

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesinde zirvenin iki ortağı Cihangir ile C. B Gençlik Gücü takımları yarın birbirinden zor maçlara çıkacaklar. Lider Cihangir, ikinci devrenin çıkıştaki takımı Mesarya ile kozlarını paylaşırken, C. B. Gençlik Gücü ise play-out hattı dışına çıkmak isteyen Yenicami ile başkent derbisinde Lefkoşa’da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de Pazar gününün bir başka zorlu mücadelesi ise Lefke’de oynanacak. Ligde ikinci devrede aldığı kötü sonuçlarla play-out hattına yaklaşan Lefke, play-out hattındaki Mormenekşe’yi ağırlayacak. Her iki takımında kazanmak istediği mücadelenin skoru merakla bekleniyor.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın maç programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

14 Mart Cumartesi – Saat 14:00

Mağusa Dr. Küçük Stadı: Dumlupınar – Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Alsancak Yeşilova (Fehim Dayı)

15 Mart Pazar – Saat 14:00

Lefkoşa Şht.Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü (Tufan Cerçioğlu)

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Çetinkaya (Osman Özpaşa)

Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Cihangir (Kerem Eran)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Mormenekşe (Evren Karademir)

Atatürk Stadı: Yenicami – China Bazaar Gençlik Gücü (Burak Mandıralı)

Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi – Karşıyaka (Utku Hamamcıoğlu)

AKSA 1. LİG

14 Mart Cumartesi – Saat 14:00

Girne Mete Adanır Stadı Türk Ocağı Limasol – Düzkaya (Zekai Töre)

Ortaköy İrsen Küçük Stadı: Hamitköy – Binatlı (Şakir Azizoğlu)

Geçitkale Stadı: Geçitkale – Göçmenköy (Mustafa Çukur)

Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı: Yılmazköy – Aslanköy (İsmail Ercan)

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yalova – Değirmenlik (Fatih Bardakçıoğlu)

15 Mart Pazar – Saat 14:00

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Lapta (Ali Özer)

Kaplıca Emre Genç Stadı: Kaplıca Karadeniz 61 – Maraş (Ferhat Tuna)