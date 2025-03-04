Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Belediye Personel Yasası’nda uzun süredir bekleyen düzenlemelerin artık hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yalınkaya yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarının haklarıyla ilgili yıllardır çözüm bekleyen konuların artık daha fazla ertelenemeyeceğini vurgulayarak, “Bıçak kemiği kesti ve geçti. Artık geri adım yok” dedi.

"Yıllardır bekleyen düzenlemeler artık yapılmalı"

Basın toplantısında konuşan BES Başkanı Yalınkaya, 65/2007 Belediye Personel Yasası’nda yapılması gereken tadilatların yapılmadığına ve 14 yıldır geçirilemeyen Sınav Tüzüğü’ne dikkat çekerek, 2010 yılında geçirilen bu yasaya bağlı olarak belediyelerde memur görevi yapanların intibak ettirildiğini söyledi.

Sınav Tüzüğü’nün 14 yıldır geçirilmediği için yasanın ilgili geçici maddesinin de hala durduğunu belirten Yalınkaya, bu nedenle yetkisiz görevlendirmeler yapıldığını ve bunun da Sayıştay engeline takıldığını söyledi.

Yalınkaya, belediye hizmetlerinin en çok görünür kısmının sokaklar ve burada çalışan emekçiler olduğunu vurgularken, arka planda ise mali, idari, kent güvenliği, imar, su gibi hayati işlemleri yürüten memurların da bulunduğunu hatırlattı.

-“Koca ilçe belediyelerinde bir tane yasal statüde Şube Amiri yok!”

Bu emekçilerin de "gizli kahramanlar" olduğunu ifade eden Yalınkaya, “Ancak gelin görün ki koca ilçe belediyelerinde bir tane yasal statüde Şube Amiri yoktur. Çünkü Sınav Tüzüğü yok ve belediyeler münhal açamıyorlar” diye konuştu.

-"Sayıştay çelişkili kararlar alıyor, çalışanlar mağdur ediliyor"

Açıklamasının devamında Sayıştay Başkanlığı’nın tutumunu eleştiren ve Sayıştay’ın uygulamalarında çelişkili kararlar aldığını belirten Yalınkaya, Belediyelerdeki yapısal sorunlara çözüm üretmek yerine, çalışanları mağdur eden kararlar alındığını savundu.

Sayıştay Başkanı Osman Korahan’ı tam 12 kez aradığını ve hiçbir geri dönüş alamadığını da açıklayan Yalınkaya, Korahan’ın kendilerine yardımcı olmak isterse Sınav Tüzüğü’nün hayat bulması için çabalaması gerektiğini kaydetti.

"Belediye Reformu sürecinde verilen sözler tutulmadı"

“İki sene önce Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı döneminde çok mücadele verdik. Bizler birleştirmeye karşı değildik. O dönemde belediyelerin mali ve idari olarak yapılandırılmaları, buna bağlı yasal düzenlemelerin yapılması sonrası bu birleştirmenin yapılmasını istedik. Çünkü bugünkü sıkıntıları yaşayacağımızı biliyorduk” ifadelerine yer veren Yalınkaya, geçmişte hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmelere de değinerek, belediye reformu sürecinde verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Yalınkaya, dönemin İçişleri Bakanı olan ve şu anda Başbakanlık görevini yürüten Ünal Üstel’in, o dönemde işçilerin taleplerine duyarlılık göstererek yasal düzenlemeleri komite ve meclisten geçirdiğini ancak, Sınav Tüzüğü ile ilgili verilen sözlerin üzerinden 2 buçuk yıl geçmesine rağmen hala adım atılmadığını dile getirdi.

-“Sorumlusu emekçiler değildir”

Emekçilere gayri yasal görevler verildiğini ve işlerin yürütülmesi için attıkları imzaların da gayri yasal olduğunu belirten Yalınkaya, bu durumun sorumluluğunun belediyelere ya da bu şekilde bir duruma düşürülen emekçilere ait olmadığını ifade etti.

-“Geri adım yok. Mücadele sahaya taşınıyor”

Yalınkaya, sorunun çözümü için bugüne kadar uzlaşı yolunu tercih ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını da dile getirdi.

“Artık bıçak kemiği kesti ve geçti. Bu mücadeleden artık bir milim geri adım atma yok.” diye konuşan ve gelinen noktada, mücadeleyi artık sahaya taşıyacaklarını ifade eden Yalınkaya, yarın İçişleri Bakanlığı önünde eyleme başlayacaklarını açıkladı.

- Hükümete çağrı: "Verilen sözler tutulsun, gayri yasallık giderilsin"

Yalınkaya, hükümete ve Başbakan Ünal Üstel’e de çağrıda bulunarak, belediyelerdeki personel statüsüne ilişkin verilen sözlerin tutulmasını istedi.

İki buçuk yıl önce Başbakan Üstel tarafından İçişleri Bakanı’na verilen talimatın hâlâ yerine getirilmediğini belirten Yalınkaya, yaşanan sorunların çözülmemesi nedeniyle eyleme çıkacaklarını söyledi.

"Gayri yasallık ortadan kaldırılmalıdır"

Belediyelerde çalışan memurların kadro açıklarının doldurulamadığını, işçi statüsünde olan ancak memur görevini yürüten personelin yasaya aykırı şekilde çalıştırıldığını savunan Yalınkaya, bu durumun düzeltilmesi için hükümetin adım atması gerektiğini ifade etti.

Yarın sabah İçişleri Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını açıklayan ve Başbakan Ünal Üstel’i de eyleme davet eden Yalınkaya, Üstel’in İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Yerel Yönetimler Müdürü'nden hesap sorması gerektiğini ifade etti.

"Hukuk zemininden ayrılmamak herkesin borcudur"

Yalınkaya, “Biz gayri yasal şekilde çalıştırılmaktan ve yasal zemine oturmayan imzalardan kurtulmak istiyoruz. Belediyelerimizde yasal zemine kavuştuğumuzda, iç barış da daha sağlıklı sağlanacaktır. Hukuk zemininden ayrılmamak herkesin boynunun borcudur. Biz sendika olarak hukuka ve yasalarımıza saygılıyız ve mücadelemizi bu çerçevede sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim kavgamız üyelerimizin yasal zeminde görevlendirilmeleri ve attıkları imzaların yasal olmasıdır" diyen Yalınkaya, mücadelelerinden geri adım atmayacaklarına da vurgu yaparak, diğer sendikalara destek çağrısında bulundu.

Yalınkaya, “Başbakan mesai bitimine kadar kamuoyuna açıklama yapar ve talimat verirse vazgeçeriz. Ancak aksi takdirde, bu tüzük geçmeden asla geri adım atmayacağız” diyerek sözlerine son verdi.