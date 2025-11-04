Bengihan, uzun süredir devam eden “Kamu Görevlilerinin Aylık Maaş (Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası” (Göç Yasası) kapsamında istihdam edilen kamu çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik mücadele çerçevede kamuda yetkili sendikalar olarak ihtiyaç duydukları istatistiki bilgilerin temini için yaptıkları başvurunun yanıtsız kaldığını belirtti.

Güven Bengihan, 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 12 (1). maddesi kapsamında 26 Eylül’de dilekçe gönderdikleri Maliye Bakanlığı'nın Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’ne yasal süre içinde yanıt verilmesi yönünde yazı göndermesine rağmen herhangi bir bilgi ya da belge paylaşılmadığını ileri sürdü.

Sözkonusu müdürün yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret eden Bengihan, “Kendisine telefonla hiçbir şekilde ulaşamadığımız gibi, sorduğumuz sorulara da maalesef tatmin edici yanıt alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bengihan, “Bir yöneticinin yasalara uymaması kabul edilemez. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü’nü şiddetle kınıyoruz” diyerek, kamu yönetiminde etkinliğin, verimliliğin ve çalışma barışının sağlanabilmesi için yöneticilik kadrolarında liyakat ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.