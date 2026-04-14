Benan yazılı açıklamasında, “Bu çirkin saldırı, sadece bir bayrağa değil, Kıbrıs Türk halkının onuruna, tarihine ve varoluş mücadelesine yapılmış doğrudan bir hakarettir” diyerek, dini bir günün arkasına saklanıp, nefret kusan bu zihniyetin, insanlık değerlerinden uzaklaştığını, barış ve birlikte yaşam söylemlerinin samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Bu provokasyon karşısında Rum yönetiminin ve ilgili çevrelerin sessizliği ve kayıtsızlığının "vahim" olduğunu belirten Benan, bu suskunluğun, yapılan eylemleri örtük biçimde teşvik ettiğini ve bölgede gerilimi bilinçli olarak tırmandırdığını vurguladı.

“Hiç kimse unutmasın ki; Kıbrıs Türk halkı dün olduğu gibi bugün de bu tür saldırılar karşısında asla geri adım atmayacak, devletine, bayrağına ve milli değerlerine sonuna kadar sahip çıkacaktır” diyen Benan, bu tür provokasyonlara karşı verilecek en net cevabın, birlik ve kararlılıkla durmak olduğunu kaydetti.

-“Sorumlular hesap vermeli”

Uluslararası toplumu, insan hakları ve evrensel değerler konusunda samimi olmaya davet eden Benan, “Bu açık nefret suçuna karşı derhal ve net bir tavır alınmasını bekliyoruz. Aksi halde bu sessizlik, suça ortak olmak anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.

Benan, sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.