Pınarbaşı’nda 17 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki oğlu Rifat Gezici’yi kaybeden anne Meryem Gezici, sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu paylaşımıyla yürekleri dağladı. Hayatını yıllarca yatalak engelli çocuğuna adayan acılı anne, bu kez en büyük acısıyla baş başa kaldı.

Acılı anne Meryem Gezici’nin dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Ben bütün ömrümü sizler için harcadım. 32 yıl yatalak engelli yavruma baktım, çok zorluklar yaşadım ama hiçbir acı beni böyle yakmadı. Ciğerim gitti, nefesim kesildi.

Ben bu acıyla nasıl yaşayacağım? Ben kimin yolunu bekleyeceğim? 11 gündür seni bekliyorum, gelmedin annem… Gelmedin bebeyim.... Rabbim seni peygamberlere komşu eylesin. Gözüm hep kapıda. Bir gün ya o kapıdan içeri gireceksin, ya da bizi yanına alacaksın… Bunu da biliyorum. Sabır ver ya Allah, sabır… Ben yalnızım. Hiçbir anne yanmasın inşallah."