KKTC Masa Tenisi Federasyonu’nun Balkan Masa Tenisi Birliği’ne üyeliği konusunda basın toplantısı dün yapıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Masa Tenisi Federasyonu başkanı Mustafa Bekiroğluları üyelikle ilgili basına bilgi verdi.

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında olayın bir yıl süre ile gizlilik içinde yürütüldüğünü ve en sonunda üyeliğin kabul edildiğini belirterek “dünyanın hiçbir yerinde sporda ambargo yoktur. Gençlerimiz her türlü ambargoyu kırmak için çalışıyorlar. Biz de onlara hükümet olarak her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Üstel “Kıbrıs Türk Halkı 74’ten beridir her alanda ambargolar altında mücadele ediyor. Gençlerimiz bu kadar ambargolara, engellemelere rağmen başarılarıyla sporun her alanında aktif oluyorlar ve biz de onlara destek oluyoruz” diyerek her alanda gençlere desteğin ve teşviğin devam edeceğine vurgu yaptı.

Bekiroğluları üyeliğin gözlemci üye kategorisinde olduğunu ve sadece genel kurulda oy kullanma haklarının olmadığını belirterek “tüm uluslararası organizasyonlara katılacağız. Katılırken KKTC adıyla katılacağız” dedi.

Bekiroğluları 2028 yılı için organizasyona evsahipliği yapmak için söz aldıklarını belirterek bunun büyük bir başlangıç olduğunun altını çizdi.

Bekiroğluları bu süreçte kendilerine destek olan Başbakan Ünal Üstel ve Hükümet yetkililerine teşekkür etti.