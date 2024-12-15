Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcularından Bekir Devran Esendağlı, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 14 yaş Milli takım belirleme turnuvalarında, oynadığı yarı final maçını kazanarak Türkiye Milli Takımına girmeye hak kazandı.

Samsun'da düzenlenen TTF 14 yaş Milli takım seçme turnuvasına Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başantrenörü ve Bekir'in antrenörü Mustafa Ülker ile giden sporcumuz Bekir, toplamda 3 (üç) sporcunun takıma alınacağı milli takım seçme turnuvasında, tüm maçlarını kazanarak adını finale yazdırdı ve milli takıma girmeyi garantiledi.

Dün final maçına çıkan başarılı tenisci Bekir Devran Esendağlı, final maçını da 2/6 - 6/3 - 6/2 kazanarak şampiyon oldu.