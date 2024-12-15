Stadyum:Girne 20 Temmuz Mete AdanırStadı

Hakemler: Abdullah Genç, Mehmet Çelik, FurkanTürk

TOL: Osman, Can, Sertaç, Mehmet Uçar, Cahit (84.Dk Mustafa Ercan), HasanYanaroğlu (71.Dk Berdan), İlyas, MahmutFansa (60.Dk Eren), BurakKoçar, Ulaş (71.Dk Kaan), Cevdet (84.Dk MahmutErkan)

Hamitköy:Raif, SalihAdakan, SalihSakallı, Cuma, Mehmetali, Hasan Tulum, EmreUysal (85.Dk HasanKarahüseyin), Sinan, Burak Gezer (90.Dk Adem), Altan, Anıl (59.Dk Mehmet Yapıcıel)

Kırmızı kart: Hasan Tulum (Hamitköy)

Goller: 55 ve 89.Dk BurakKoçar (TOL)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun13. hafta maçında Türk Ocağı Limasol, HamitköyŞHSK’yı konuk etti.

Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı Limasol –Hamitköy ŞHSK maçını Abdullah Genç yönetti.

2.Dk: TOL atağında sağdan ceza alanına ortalanan topta Mahmut topa vuramadı ve arka direkte Cevdet topla buluşup vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

4.Dk: TOL atağında Cevdet etkili bir şut çıkarttı ancak top yandan dışarıya gitti.

19.Dk: TOL atağında ceza alanı içerisi sağ çaprazda topla buluşan Sertaç’ın şutunda top kaleci Raif’in de müdahalesiyle direkten geri geldi.

42.Dk: TOL atağında İlyas kafayla topu ceza alanına indirdi. Kale önünde Cevdet vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarıya gitti.

55.Dk: TOL atağında Cevdet’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Burak, kaleci Raif ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. TOL 1-0 Hamitköy

58.Dk: Hamitköy atağında sol kanatta topla buluşan Altan, orta şut karışımı bir şut çıkarttı ancak kaleci Osman bu topu çıkartmayı başardı.

89.Dk: TOL atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Burak vuruşunda topu filelere gönderdi. TOL 2-0 Hamitköy

90+4.Dk: Hamitköy’de Hasan Tulum kırmızı kartla oyun dışında kaldı

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

