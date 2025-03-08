Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı, Tennis Europe tarafından Antalya Megasaray Akademi’de düzenlenen ve yalnızca milli sporcuların katılabildiği Closed Tennis Europe Development Championship Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı!

Tek erkeklerde yarı final oynayarak güçlü performansını gösteren sporcumuz, çift erkeklerde partneri Talha Emin Bulut ile birlikte şampiyonluk kupasını kaldırdı. Finalde Makedonyalı rakipleri Marko Aleksovski – Aleksej Stojanovski ikilisini 6-1, 6-3’lük net bir skorla mağlup eden genç yetenekler, turnuvayı zaferle tamamladı.