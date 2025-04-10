Ercan Havalimanı, Ramazan Bayramı tatilinin Türkiye'de dokuz güne uzatılmasıyla birlikte yoğun bir yolcu ve uçak trafiğine sahne oldu. 28 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında 10 gün boyunca toplamda 160 bin 23 yolcuya ve 1057 uçağa hizmet verildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yoğunluk 28 Mart Cuma günü başladı ve 6 Nisan Pazar günü sona erdi. Bu süreçte en yoğun günlerden biri 6 Nisan oldu; 17 bin 12 yolcu ve 109 uçakla havalimanı yoğunluğun zirvesine ulaştı. 28 Mart’ta ise 113 uçakla 16 bin 744 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde 529 geliş ve 528 gidiş olmak üzere toplamda 1057 uçuş gerçekleşti. Yolcu sayısında ise 84 bin kişi adaya gelirken, 76 bin 23 kişi Ercan’dan ayrıldı. Bu tablo, bayram tatilinde Ercan Havalimanı'nın ülkeye girişlerde daha yoğun kullanıldığını ortaya koydu.

Yoğunluğun sürdüğü 10 gün boyunca günlük ortalama 16 bin yolcu havalimanını kullandı. Ercan, her yıl olduğu gibi bu bayramda da Kuzey Kıbrıs’ın en işlek hava kapısı olma özelliğini bir kez daha kanıtladı.