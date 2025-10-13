Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları bulunan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Komutanı, Bayraktar, Bozkurt ve emekli General Kenan Çoygun, 20’nci ölüm yıl dönümünde Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri temsilcileri, TMT mensupları ve Mücahitler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Emekli Binbaşı Çetin Serez tarafından Çoygun’un özgeçmişi okundu. Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Kenan Çoygun’un kızı Lale Çoygun ve Milletvekili Zorlu Töre’nin konuşma yaptığı tören, milli mücadele madalyalarının takdimi ile tamamlandı.

Bayar: “O, Kıbrıs’ta tarihin akışını değiştirmiştir”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde "efsane" olduğunu belirttiği Kenan Çoygun’u saygı ve şükranla anarak sözlerine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kadrolarında görev yapan Çoygun’un 1962 yılında İkinci Bayraktar olarak TMT liderliğini üstlendiğini anlatan Bayar, bu görevlendirmeyi 21 Aralık 1963 Kanlı Noel olayları açısından Kıbrıs Türk halkının kaderini etkileyen bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Çoygun’un liderlik yetenekleri sayesinde Kıbrıs Türk halkının Kanlı Noel saldırılarından en az hasarla çıktığını kaydeden Bayar, “Her zaman bizlerle birlikte oldu. Kıbrıs Türk halkının acı ve zorluklarını paylaştı. Onurlu mücadelemizde umut, inanç ve güvence oldu. Görevden ayrıldıktan sonra da Kıbrıs Türkü’nün yanında yer aldı.” dedi.

Kenan Çoygun’un güçlü bir mücahit ordusu yarattığını, Kıbrıs Türk halkını inançlı ve kararlı bir duruma getirerek direnme gücünü artırdığını anlatan Bayar, “Bugünkü egemen devletimizin temelleri Kenan Paşa’nın emir ve komutası altında gerçekleşmiştir. O, milli kurtuluş savaşımızın en önemli ve unutulmaz liderlerinden biridir. O, Kıbrıs’ta tarihin akışını değiştirmiştir. Kenan Çoygun, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizde yürüttüğü eşsiz liderlikle milli mücadele tarihimizdeki ölümsüz yerini almış efsane komutanımızdır. Kıbrıs Türk halkı ona minnettardır.” diye konuştu.

KKTC’nin mücahit ile Mehmetçiğin alın teri ve şehit kanları ile kurulduğunu anlatan Bayar, Rum ve Yunan tarafının Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

Bayar, “Kıbrıs Türkü hiçbir tarihte azınlık olmadı ve olmayacaktır. Kıbrıs’ta kalıcı çözüm iki ayrı eşit egemen devlet temelinde mümkündür. Federal çözüm yeniden çatışma demektir" şeklinde konuştu.

Devlete inanma çağrısında bulunan Bayar, Meclis’in “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisini” 19 Ekim’den önce geçirmesini de talep etti.

Çoygun: “Bozkurt, vatan görevini yerine getirmenin verdiği huzurla uyuyor”

Çoygun Ailesi adına konuşan Kenan Çoygun’un kızı Lale Çoygun, babasına gösterilen ahde vefa karşısında şükranlarını sundu.

Kenan Çoygun’un TMT mücahitleri ve Kıbrıs Türk halkı ile nasıl bir ortamda mücadele ettiğini hatırlamakta fayda olduğunu belirten Lale Çoygun, 1963 Kanlı Noel olaylarından ve bunun nedenleri ile sonuçlarından bahsetti. Çoygun, Kanlı Noel olayları sonrasında Rumlar ile ortak yaşayabilmenin mümkün olmadığının anlaşıldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden tarihsel akışın önünün açıldığını söyledi.

Çoygun, şöyle devam etti:

“Sonsuzluğa göçmeden önce yaşamda yaptıklarımız sonsuzlukta yankısını bulur. Kıbrıs’ta özgürlük uğruna, var olmak adına yaşamını yitirenlerin, kan ve alın teri dökenlerin öyküleri sonsuzlukta yankılanıyor, minnet duygularımızla önlerinde eğiliyoruz. Umarız ve dileriz ki böylesi bir durumla bir kez daha karşı karşıya kalmayız.

2005 yılında sonsuzluğa uğurladığımız Bozkurt, vatan görevini yerine getirmenin verdiği huzurla uyuyor. O’nun ve TMT’nin dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının bu uğurda gösterdiği fedakarlıklar asla unutulmayacaktır.”

Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise, “TMT kurulmasaydı Kıbrıs Türk halkı milli mücadelesini sürdüremez, milli varlığını koruyamazdı.” dedi.

Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğunu söyleyen Töre, Kıbrıs’ta yeniden tek devlet haline gelmenin, Rumlar ile Türklerin federasyon çatısı altında bir araya gelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“KKTC’yi bize mücahitler, şehitler hediye etmiştir. Bu devlet, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bizim görevimiz de KKTC’yi yaşatmaktır.” ifadelerini kullanan Töre, Kıbrıs Türk halkının karakterinin bağımsızlık olduğunu vurguladı.

“Bizim için büyük olan Türkiye’dir, Türk milletidir, Türk ordusudur.” diyen Töre, Kenan Çoygun’u ve şehitleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından dört kişiye milli mücadele madalyaları takdim edildi.