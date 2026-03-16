Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan açıklamaya göre, sınırlı edisyon olarak yayımlanan “History of Cypriot Photography 1839-1939: The Story of a Century” kitabın tanıtım etkinliğine LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı LTB Meclis üyeleri, adanın kuzeyinden ve güneyinden sanatseverler, araştırmacılar, akademisyenler, fotoğraf derneklerinden temsilciler, kültür-sanat vakıf temsilcileri ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

Halil Duranay moderatörlüğünde kitapla ilgili araştırma süreci ve kitabın kapsamı konuşuldu. Konukların soru ve yorumlarıyla devam eden etkinlik, imza bölümüyle sona erdi.

-Duranay: “Bu yayın adanın fotoğraf tarihi üzerine yürütülen çalışmalar açısından önemli bir referans”

Arkhe Direktörü Halil Duranay, yayının adanın fotoğraf tarihi üzerine yürütülen çalışmalar açısından önemli bir referans kaynağı olduğunu ifade etti.

Duranay, yayının, Kadir Kaba’nın uzun yıllara dayanan arşiv çalışmalarının genişletilmiş özel edisyonu olduğunu da kaydetti.

-Harmancı: “Kaba’nın kitabının genişletilmiş özel baskısını yayınlamanın heyecanını yaşıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kadir Kaba’nın kitabının genişletilmiş özel baskısını yayınlamanın kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti.

Harmancı, bu sınırlı sayıdaki baskının LTB’nin tekrardan yayıncılık alanında seçili eserleri toplumla buluşturma misyonunu açısından önemli olduğunu vurguladı.

Arkhe’nin kurulduğu günden itibaren çok önemli çalışmalar yaptığını aktaran Harmancı, 2024'te Eklektik Manifest'in 2025'de Bienal başkentin kültür-sanat hayatını farklılaştıran önemli deneyimler olduğunu söyled.

Harmancı, ülkede sanatın kamusal alanda ilk kez bu kadar geniş ölçekte tartışıldığına şahit olduklarını belirterek, Arkhe’nin bu anlamda önemli bir misyonu yerine getirdiğini kaydetti.

-Kitap hakkında bilgi

LTB’nin himayesinde, Cypriot Photographers' Gallery (CPG) ve Arkhe iş birliğiyle hazırlanan kitap, Kaba'nın "Kıbrıs'ta Fotoğrafın Bir Asrı: Seyyarlardan Fotoğrafhanelere" başlıklı araştırmasının genişletilmiş ve güncellenmiş kitap versiyonu olarak yayımlandı.