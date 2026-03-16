Yüksek Mimar Tunç Adanır, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine yönelik “Lefkoşa Uray Sokak Dönüşüm Projesi: Yenilenerek Korunması” konulu seminer düzenledi.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, moderatörlüğünü ARUCAD Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aliye Menteş Yardımcı’nın yaptığı seminerde, Lefkoşa Surlariçi bölgesinde son yirmi yılı aşkın süredir devam eden kentsel yenilenme süreci ele alınırken, “Uray Sokak ve Bandabuliya bölgesinin dönüşümü üzerinden kültürel mirasın yeniden işlevlendirilerek korunması” konusu tartışıldı.

Seminerde, dönüşüm sürecinin mimari yaklaşımı, karşılaşılan zorluklar ve kentsel ölçekte yarattığı sosyo-kültürel etkiler de ele alındı.

Tunç Adanır, seminerde, tarihi yapıların yeniden kullanıma kazandırılmasının yalnızca mimari bir müdahale değil, aynı zamanda kültürel süreklilik ve sürdürülebilirlik meselesi olduğuna dikkat çekti. Bir yapının yeni bir işlevle hayata döndürülmesinin uzun ve çok aşamalı bir süreç olduğunu belirten Adanır, bir projenin gerçek başarısının ancak toplum tarafından benimsenmesi ve aktif şekilde kullanılabilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Seminerde, Lefkoşa’nın önemli kamusal mekânlarından biri olan Bandabuliya’nın tarihsel gelişimi de ele alındı.

Adanır, 19. yüzyıldan itibaren kentin önemli ticaret ve buluşma noktalarından biri olan Bandabuliya’nın, zaman içerisinde kentsel ve sosyal dönüşümlerle farklı işlevler kazandığını belirterek, yapının mimari ve sosyo-kültürel değerlerinin korunarak yeniden kullanılmasının önemine değindi.

Uray Sokak dönüşüm projesi kapsamında mevcut yapının taş dokusu ve tarihi karakterinin korunarak yeni işlevlerle bütünleştirildiğini ifade eden Adanır, özellikle ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin yer aldığı Bandabuliya yapısının dönüşüm sürecini öğrencilerle paylaştı.