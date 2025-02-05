Bayar yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat’ın, Türklük uğruna canlarını veren Arpalık Şehitleri’nin 61’inci yıl dönümü olduğunu belirterek, 6 Şubat 1964’te Rumların, Akritas Planı uyarınca Arpalık köyüne saldırdığını ve köyü savunan mücahitlerden beş kahramanı şehit ettiğini ifade etti. Bayar, “Bizleri bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

-“Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçti”

6 Şubat’ın, kendileri için unutulmayacak diğer çok önemli günlerden biri olduğunu vurgulayan Bayar, 6 Şubat 1980 tarihinde mukavemetçi, mücahit, siyasal ve sosyal tarihte derin izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun, Koca Reis’in 45’inci ölüm yıl dönümü olduğuna dikkat çekti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçtiğini kaydeden Bayar, Nalbantoğlu için şu ifadeleri kullandı:

“Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.

İzci lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, Serdar, Mücahit Komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP Kurucusu, Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’dir. Koca Reis’i ölümünün 45’inci yıl dönümünde rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Ruhu şad olsun.”

“Şehitlerimizin kanları ve Koca Reis gibi değerli ve unutulmaz kahraman liderlerimiz sayesinde bugün egemen devletimizde geleceğe güvenle bakabiliyoruz” diyen Celal Bayar, anavatan, yavru vatan beraberliğinde KKTC'yi sonsuza kadar yaşatmak azmi ve kararlılığında olduklarını vurguladı.