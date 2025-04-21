BAÜ’den verilen bilgiye göre 13 Haziran Cuma günü saat 10.00’da yapılacak sınav Alayköy Kampüsü’nde yer alacak.

Öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavında başarılı olanlara yüzde 100, yüzde 75 ve yüzde 50 oranlarında eğitim bursu verilecek.

Açıklamada, "BAU Kıbrıs, sadece akademik başarıyı değil; sporcu, mezun, kardeş ve aile bursları gibi çeşitli desteklerle de öğrencilere çok yönlü bir burs sistemi sunuyor" denildi.

Sınava başvuru ve kayıtlar için whatsapp üzerinden 90 533 884 81 11 numaralı telefon aranabilir.