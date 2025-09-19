BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, “Uzun yıllardır işini yapan, devlet tarafından eğitim, kurs vb. eğitim süreçlerine tabi tutularak bilgi ve iş becerisini geliştiren üyeler sonunda değersiz kılınarak yine hayal ettikleri kadro sistemine girememiştir” denildi.

Partizanca istihdam yapıldığı eleştirisinin yer aldığı açıklamada “Genel hastane yangınında, sel baskınında, Covid-19 salgınında, domuz gribinde canla başla görevlerini yapmış emekçilerimiz devlet kadrosuna girmeyi hak etmediler mi?” sorusu yöneltildi.