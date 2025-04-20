Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios Yunanistan’ı, Güney Kıbrıs’ı ve "bütün Helenizm’i" “Türkleri kovmak ve vatanı kurtarmak için koordineli çabaya” çağırdı.

CyprusTimes ve diğer internet gazetelerine göre Yeorgios Paskalya dolayısıyla bütün kiliselere gönderdiği genelgede “gelinen noktada başka taviz verme olanakları olmadığını” savundu.

Genelgesinde “Kıbrıs Helenleri olarak diriliş sevincini bu yıl da ülkenin tamamında yaşayamadıklarından” bahseden Yeorgios “vatanın kurtuluş gününün geleceğini ancak kendilerinin de mücadele ve taleplerini doğru ve akıllıca planlamaları gerektiğini” söyledi.

Yeorgios BM’yi “Türkiye’yi Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir bir çözüme ikna etmede isteksiz ve aciz olmakla, iki tarafa eşit mesafede durmakla, sürekli yeni taleplerde bulunmakla, Rumlardan çözüm iradesinin kanıtı olarak yeni tavizler talep etmekle” suçladı.

Yeorgios genelgede “Türkler ve uluslararası unsur bizi, son fırsatla karşı karşıya olduğumuza ikna etmeye çalışıyor. Bizi, durumu iyileştirme olanağımız olmadığından yeni tavizleri kabul etme ikilemiyle karşı karşıya getiriyor. Aslında bize, ulusal intihar yöntemleri öneriyor” ifadesine yer verildi.

Bu tespitinin Rumları uyandırması ve “Helenizm’in Kıbrıs’taki geleceğini sağlama mücadelesinde güçlendirmesi” gerektiğini savunan Yeorgois “Ulaşılan noktada başka taviz vermemize imkan yok. Ata toprağımızdan sökülme tehlikesi karşısında boş durma hakkımız da yok.” dedi.

Yeorgios Yunanistan’ı, Güney Kıbrıs’ı ve bütün Helenizm’i “Türkleri kovmak ve vatanı kurtarmak için koordineli çaba harcamaya” çağırdı.