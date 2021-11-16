ÜNİLİG heyecanı başladı

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından geçtiğimiz sezon hayata geçirilen ÜNİLİG heyecanı ön eleme maçları ile başladı. Geride bıraktığımız sezon mücadele eden ekiplere ek olarak bu sezon ön elemeden katılımın gerçekleştirileceği mücadelede ilk maç Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Arucad arasında oynandı.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibini 64 sayı farkla 91-27 yenen UKÜ, elemelere galibiyetle başladı. UKÜ’ye galibiyet 20-6, 40-12, 65-23 ve 91-27’lik periyotlar sonunda geldi.

