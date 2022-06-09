Soyer Hacıganimler seriyi eşitledi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de sona yaklaşılırken heyecan da yükselmeye devam ediyor. Koopspor’un final biletini almasının ardından yarı finaldeki diğer eşleşmede Hacıganimler Soyer ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) serideki ikinci maça çıktılar. İlk maçı Girne’de kaybeden Hacıganimler Soyer, Lefkoşa’da ağırladığı rakibini 89-81 yenerek seriyi 1-1’e getirdi. Dengeli başlayan maçın ilk periyodunda 2 sayılık Hacıganimler Soyer üstünlüğü oluştu. İkinci periyotta Lefkoşa ekibi oyuna ağırlığını koyarak soyunma odasına 50-36 üstün girdi. Üçüncü periyotta GAÜ oyunu dengelese de Hacıganimler Soyer özellikle Günay’ın etkili oyunu ile rakibinin skoru dengelemesine izin vermedi ve maçtan 89-81 galip ayrıldı. Hacıganimler Soyer’de Günay Ertopaloğlu 27 sayı ile takımının en etkili oyuncusu olurken, Berkem Dikengil 16 sayı 9 ribaunt, Batuhan Tüzmen 16 sayı 5 asistle maçı tamamladı. GAÜ’de Praise Okafor’un 28 sayı 13 ribauntluk etkileyici performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Koopspor’un finaldeki rakibini belirleyecek yarı final serisinde son maç 11 Haziran Cumartesi akşamı Girne’de oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.