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Prolig’in beşinci takımı ALÜ

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Basketbol Federasyonu’nun Ünilig’de yer alan Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve ALÜ Prolig’in beşinci takımı oldu

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Prolig’in beşinci takımı ALÜ
KKTC Basketbol Federasyonu bir yandan Prolig’in başlangıç hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan rekabetin arttırılması adına çalışmalarını devam ettiriyor.
Bu kapsamda Ünilig’de yer alan Avrupa Liderlik Üniversitesi (ALÜ) ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve ALÜ Prolig’in beşinci takımı oldu.
Avrupa Liderlik Üniversitesi Basketbol Şubesi Sorumlusu ElahehSafaimehr, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, takımlarının hem Pro-lig'de hem de Unileague'de bu sezon mücadele edeceğini, bunun da kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.
Safaimehr, yeni bir takım olmalarına rağmen parkede iddialı olacaklarını, hedeflerinin güzel basketbol seyrettirmek olduğunu vurguladı.
 
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