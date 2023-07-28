banner913
banner932
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
7 0
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
19 0
 
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
16 0
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
30 0
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
34 0
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
24 0
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
60 0
banner964

Potada YDÜ A ve Adaspor finale göz kırptılar

banner476

Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde yarı final ilk maçlarında YDÜ A takımı ile Adaspor takımları rakiplerini mağlup ederek final için önemli bir avantaj elde ettiler

banner825
Potada YDÜ A ve Adaspor finale göz kırptılar
Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde yarı final ilk maçları oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan müsabakalarda; Yakın Doğu Üniversitesi A Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi B’ye karşı 88-52 kazandı. Adaspor da Koopspor’u 64-59 yenerek iki maç kazanım esasına göre oynanan seride 1-0 öne geçti. Yarı final ikinci maçları bugün yapılacak. YDÜ A Takımı ve Adaspor galip gelmesi durumunda final oynayacak.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.