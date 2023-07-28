Potada YDÜ A ve Adaspor finale göz kırptılar

Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde yarı final ilk maçlarında YDÜ A takımı ile Adaspor takımları rakiplerini mağlup ederek final için önemli bir avantaj elde ettiler

Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde yarı final ilk maçları oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan müsabakalarda; Yakın Doğu Üniversitesi A Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi B’ye karşı 88-52 kazandı. Adaspor da Koopspor’u 64-59 yenerek iki maç kazanım esasına göre oynanan seride 1-0 öne geçti. Yarı final ikinci maçları bugün yapılacak. YDÜ A Takımı ve Adaspor galip gelmesi durumunda final oynayacak.



