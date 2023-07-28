Potada YDÜ A ve Adaspor finale göz kırptılar

Basketbol U17 Erkekler Ligi’nde yarı final ilk maçları oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan müsabakalarda; Yakın Doğu Üniversitesi A Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi B’ye karşı 88-52 kazandı. Adaspor da Koopspor’u 64-59 yenerek iki maç kazanım esasına göre oynanan seride 1-0 öne geçti. Yarı final ikinci maçları bugün yapılacak. YDÜ A Takımı ve Adaspor galip gelmesi durumunda final oynayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.