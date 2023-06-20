Marmara ve DAÜ avantajlı

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Basketbol Kadınlar Ligi yarı final ilk karşılaşmalarında Marmara rakibi Caesar Larnaka Gençler Birliği’ni, DAÜ ise Akdeniz Spor Birliği’ni mağlup ederek avantajı ele geçirdiler

Basketbol Kadınlar Ligi yarı final ilk maçlarında galibiyet Marmara ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı finalilk karşılaşmalarında; gecenin ilk maçı olan Marmara - Caesar Larnaka Gençler Birliği maçının galibi 59-40’lık skorla Marmara oldu.

ÇEKİŞMELİ MAÇ DAÜ’NÜN

Gecenin diğer yarı final maçında ise Doğu AkdenizÜniversitesi de çekişmeli bir mücadelenin ardından Akdeniz Spor Birliği’ni 68-60 yenerek iki maç kazanım esasına göre oynanan seride 1-0’lık önemli bir avantaj yakaladı.

Yarı final rövanşları bu akşam oynanacak.

