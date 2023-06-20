Marmara ve DAÜ avantajlı

Basketbol Kadınlar Ligi yarı final ilk maçlarında galibiyet Marmara ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan yarı finalilk karşılaşmalarında; gecenin ilk maçı olan Marmara - Caesar Larnaka Gençler Birliği maçının galibi 59-40’lık skorla Marmara oldu.
ÇEKİŞMELİ MAÇ DAÜ’NÜN
Gecenin diğer yarı final maçında ise Doğu AkdenizÜniversitesi de çekişmeli bir mücadelenin ardından Akdeniz Spor Birliği’ni 68-60 yenerek iki maç kazanım esasına göre oynanan seride 1-0’lık önemli bir avantaj yakaladı.
Yarı final rövanşları bu akşam oynanacak.
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