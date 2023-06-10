Islander Cup, Koopspor’un

KKTC Basketbol Federasyonu’nun ikinci kez düzenlediği ve bu sezonun Prolig Şampiyonu Koopspor ile Ünilig Şampiyonu Rauf Denktaş Üniversitesi’ni karşı karşıya getiren Islander Cup, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.Renkli görüntülere ve kaliteli bir basketbola sahne olan karşılaşmanın sonunda rakibi RDÜ’yü 74-71 mağlup eden Koopspor, kupaya uzanan taraf oldu.Maçın ilk periyodunu 3 sayı önde bitiren taraf RDÜ olsa da ikinci periyotta etkili bir performans ortaya koyan Koopspor, soyunma odasına 44-35 önde girdi. Üçüncü periyotta RDÜ farkı azalttı ve son periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen bu periyotta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Koopspor, mücadeleden 74-71 üstün ayrılan taraf oldu.Lefkoşa ekibinde 22 sayı üreten Ali Erdem Tiryakioğlu takımının en skorer ismi olurken, Temur Rustamov de 12 sayı ile takımına katkı sağladı. RDÜ’de Emmanuel Paye 25 sayı 14 ribaunt ile maçı tamamladı.Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde RDÜ takımına ikincilik plaketini Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Tüzünkan verdi. Kupayı kazanan Koopspor’da kaptan Kercem İnancı şampiyonluk kupasını Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü’nün elinden aldı.