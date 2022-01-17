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İlk finalist Koop

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Açılış Kupası’nda yarı final mücadelesi başladı. İlk finalist rakibi Çetinkaya'yı 97-55 mağlup eden Koopspor oldu

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İlk finalist Koop
KKTC Basketbol Federasyonu’nun Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık amaçlı organize ettiği Açılış Kupası’nda yarı final ilk karşılaşması Koopspor ile Çetinkaya arasında oynandı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadeleyi baştan sona üstün şekilde götüren Koopspor rakibini 97-55 yenerek ilk finalist oldu.
Koopspor finale 25-16, 49-30, 78-39 ve 97-55’lik periyotlar sonunda uzandı. Koopspor adına 19 sayı ile oynayan Arif Yılmabaşar maçın en skorer ismi olurken, 18 sayılık performansı ile Abou-Kader Issouf takımı Çetinkaya’nın en çok sayı kaydeden oyuncusu olarak maçı tamamladı.
 
GAÜ ile Soyer final vizesi arayacak
Açılış Kupası’nda Koopspor’un finaldeki rakibini belirleyecek diğer yarı final maçı 20 Ocak Perşembe günü Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak Girne Amerikan Üniversitesi – Soyer Hacıganimler maçı ile birlikte belli olacak.
 
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