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Basketbolda transfer dönemi açılıyor

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Basketbolda transfer dönemi açılıyor
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Basketbol Federasyonu 2023-2024 sezonu için takımlara transfer açma kararı aldı.
12-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan transfer döneminde kulüpler anlaştıkları oyuncuları kadrolarına katabilecekler.
Federasyon, müracaatların mesai saatleri içinde Basketbol Federasyonu’nda gerçekleştirileceğini ve Asbaşkan Ahmet Karaoğlan gözetiminde yapılacağını açıkladı.
 
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