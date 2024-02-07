Basketbolda transfer dönemi açılıyor

Basketbol Federasyonu 2023-2024 sezonu için takımlara transfer açma kararı aldı.

12-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan transfer döneminde kulüpler anlaştıkları oyuncuları kadrolarına katabilecekler.

Federasyon, müracaatların mesai saatleri içinde Basketbol Federasyonu’nda gerçekleştirileceğini ve Asbaşkan Ahmet Karaoğlan gözetiminde yapılacağını açıkladı.

