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Basketbolda 3x3 heyecanı başlıyor

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Basketbolda 3x3 heyecanı başlıyor

Basketbol Federasyonu etkinliklerine devam ederken, bu kez de Girne’de sokak basketbolu turnuvası organize edecek.
3x3 formatında oynanacak olan turnuva, Girne Merkez Ramadan Cemil Meydanında “FIBA Official Zemin” üzerinde gerçekleştirilecek. Son kayıtın 31 Ağustos’ta yapılacağı turnuva erkek ve kadınlarda 5 kategoride düzenlenecek.
3x3 turnuvasında U15, U17, Büyükler, Master A (38 – 50 yaş) ve Master B (50 yaş) kategorileri olacak.
 

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Etiketler; #Basketbol
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