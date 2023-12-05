Basketbol kulüpleri olağanüstü genel kurul istiyor

Basketbol Federasyonu üyesi 10 kulüp, tüzük gereği Basketbolda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul talebi ile imza topladı.Basketbol Federasyonu üye tam sayısı olan 11 kulüpten 10 kulübün talep ettiği Olağanüstü Genel Kurul için talep yazısı 2 Aralık Cumartesi Günü kulüpler tarafından imzalandı.Federasyona verilen imzalı talep metninde “Bizler aşağıda imza sahibi üye kulüp temsilcileri “Basketbol Federasyon Başkanlığı ve Kurullarının Seçimi” yapılması gündemi ile Olağanüstü Genel Kurul talep etmekteyiz.” denildi.Basketbol federasyonunu Genel Kurula gitmesi için imza veren kulüpler YDÜ Spor Kulübü, DAÜ Spor Kulübü, Levent Koleji Spor Kulübü, SOYER Spor Kulübü, LGB Spor Kulübü, ADA Spor Kulübü, TED Koleji Spor Kulübü, Alsancak, ActlanderS Gençlik Derneği ve Kıvılcım Spor Akademisi oldu.