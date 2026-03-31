Lefkoşa’da yaşayan 38 yaşındaki Mehmet Hamuryudan dün, saat 08.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre Hamuryudan'ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

- Geçitkale’de ölümlü iş kazası: Erol Demir’in ölüm sebebi “elektrik çarpması “

Öte yandan dün, Geçitkale’de aydınlatma direği monte ederken elektrik akımına kapılarak yaralanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren 43 yaşında Erol Demir’in otopsisinde, ölüm sebebinin “elektrik çarpması” olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.