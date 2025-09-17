Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Darts Birliği’nin (LDB) ortaklaşa organize ettiği 1. Geleneksel Başkent Darts Turnuvası şampiyonu Mustafa Behlül oldu.

LDB Başkanı Turgut Çalıcı’nın yaptığı açıklamaya göre, Yenicami lokalinde gerçekleşen turnuvada, İbrahim Esiner ikinci, Mehmet Sümer üçüncü ve Bora Şenol ise dördüncü oldu.

Turnuva’nın açılışında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, darts sporunun insanların kaynaşmasına ve dostlukların pekişmesine katkı koyduğunu belirterek, LTB olarak bu tip organizasyonları desteklediklerini ve bundan sonrada LDB ile ilişkilerinin devam edeceğini kaydetti.

Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı ise açılışta yaptığı konuşmasında, turnuvanın centilmence geçmesini temenni ederek, LTB’nin turnuvaya yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Harmancı’ya teşekkür etti.

Açıklamada, dereceye girenlere ödüllerini LTB Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Bülent Çıraklı ile Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı takdim etti.